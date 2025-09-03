Россия массированно атаковала Украину ударными БпЛА: в Киеве прогремели взрывы
Среда, 3 сентября 2025, 00:32
В ночь на 3 августа российские войска осуществили очередную массированную атаку на Украину ударными беспилотниками. В Киеве прогремели взрывы. В Деснянском районе столицы зафиксировано падение БпЛА.
Источник: Воздушные силы ВСУ, начальник КМВА Тимур Ткаченко, карта тревог
Прямая речь Ткаченко: "В Деснянском районе зафиксировано падение БпЛА. Предварительно без пожара и разрушений, службы направляются на место".
Детали: Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины. Власти призывают граждан срочно проследовать в укрытие до завершения опасности.
Предыстория:
- Вечером вторника в Киеве в третий раз с начала суток объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, в городе были слышны взрывы.