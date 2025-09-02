В Киеве в третий раз за сутки объявляли тревогу из-за угрозы БПЛА, раздавались взрывы
Вечером во вторник в Киеве в третий раз с начала суток объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, в городе слышны взрывы.
Источник: КГГА, Воздушные силы ВСУ
Детали: Воздушные силы сообщили об угрозе беспилотников в столице.
В КМВА добавили, что угроза с воздуха сохраняется, возможна работа ПВО.
Мэр Киева Виталий также добавил, что в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА.
Через час объявили отбой тревоги.
Напомним: Во вторник днем в столице объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников. В Днепровском районе на территории детского сада, который закрыт на ремонт, были обнаружены обломки БПЛА.
Ночью российские оккупационные войска также атаковали Украину ударными беспилотниками. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.