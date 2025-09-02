Все разделы
В Киеве в третий раз за сутки объявляли тревогу из-за угрозы БПЛА, раздавались взрывы

Татьяна ОлейникВторник, 2 сентября 2025, 19:56
В Киеве в третий раз за сутки объявляли тревогу из-за угрозы БПЛА, раздавались взрывы
фото - getty images

Вечером во вторник в Киеве в третий раз с начала суток объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, в городе слышны взрывы.

Источник: КГГА, Воздушные силы ВСУ

Детали: Воздушные силы сообщили об угрозе беспилотников в столице.

В КМВА добавили, что угроза с воздуха сохраняется, возможна работа ПВО.

Мэр Киева Виталий также добавил, что в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

Через час объявили отбой тревоги.

Напомним: Во вторник днем в столице объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников. В Днепровском районе на территории детского сада, который закрыт на ремонт, были обнаружены обломки БПЛА.

Ночью российские оккупационные войска также атаковали Украину ударными беспилотниками. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

Киевбеспилотникивоздушная тревога
