Российский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области: более 20 рейсов задержатся

Иван ДьяконовСреда, 3 сентября 2025, 03:59
Российский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области: более 20 рейсов задержатся
Иллюстративное фото: Getty Images

Из-за российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры Кировоградской области, задерживаются более 20 поездов. Пострадали четверо железнодорожников.

Источник: "Укрзалізниця"

Детали: Согласно сообщению компании, задержки коснутся ряда поездов, в частности:

  • №76 Кривой Рог – Киев
  • №75 Киев – Кривой Рог
  • №79 Днепр – Львов
  • №791 Кременчуг – Киев
  • №790 Кропивницкий – Киев
  • №121 Херсон – Краматорск
  • №85 Запорожье – Львов
  • №38 Киев – Запорожье
  • №37 Запорожье – Киев
  • №51 Запорожье – Одесса
  • №789 Кропивницкий – Киев
  • №119 Днепр – Хелм
  • №31 Запорожье – Перемышль
  • №59 Харьков – Одесса
  • №65/165 Харьков – Черкассы, Умань
  • №102 Краматорск – Херсон
  • №80 Львов – Днепр
  • №120 Хелм – Днепр
  • №86 Львов – Запорожье
  • №8 Одесса – Харьков
  • №54 Одесса – Днепр
  • №254 Одесса – Кривой Рог

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", – сообщили в "Укрзализниці".

Дополнено: Позже в компании сообщили, что в результате российского удара пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

Предыстория:

  • Российские войска атаковали беспилотниками Знаменку Кировоградской области. В результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома, населенные пункты общины остались без электроснабжения.

Кировоградская областьжелезная дорога
