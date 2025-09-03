Российский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области: более 20 рейсов задержатся
Среда, 3 сентября 2025, 03:59
Из-за российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры Кировоградской области, задерживаются более 20 поездов. Пострадали четверо железнодорожников.
Источник: "Укрзалізниця"
Детали: Согласно сообщению компании, задержки коснутся ряда поездов, в частности:
- №76 Кривой Рог – Киев
- №75 Киев – Кривой Рог
- №79 Днепр – Львов
- №791 Кременчуг – Киев
- №790 Кропивницкий – Киев
- №121 Херсон – Краматорск
- №85 Запорожье – Львов
- №38 Киев – Запорожье
- №37 Запорожье – Киев
- №51 Запорожье – Одесса
- №789 Кропивницкий – Киев
- №119 Днепр – Хелм
- №31 Запорожье – Перемышль
- №59 Харьков – Одесса
- №65/165 Харьков – Черкассы, Умань
- №102 Краматорск – Херсон
- №80 Львов – Днепр
- №120 Хелм – Днепр
- №86 Львов – Запорожье
- №8 Одесса – Харьков
- №54 Одесса – Днепр
- №254 Одесса – Кривой Рог
"Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", – сообщили в "Укрзализниці".
Дополнено: Позже в компании сообщили, что в результате российского удара пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.
Предыстория:
- Российские войска атаковали беспилотниками Знаменку Кировоградской области. В результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома, населенные пункты общины остались без электроснабжения.