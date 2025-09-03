Российский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области: более 20 рейсов задержатся

Из-за российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры Кировоградской области, задерживаются более 20 поездов. Пострадали четверо железнодорожников.

Источник: "Укрзалізниця"

Детали: Согласно сообщению компании, задержки коснутся ряда поездов, в частности:

№76 Кривой Рог – Киев

№75 Киев – Кривой Рог

№79 Днепр – Львов

№791 Кременчуг – Киев

№790 Кропивницкий – Киев

№121 Херсон – Краматорск

№85 Запорожье – Львов

№38 Киев – Запорожье

№37 Запорожье – Киев

№51 Запорожье – Одесса

№789 Кропивницкий – Киев

№119 Днепр – Хелм

№31 Запорожье – Перемышль

№59 Харьков – Одесса

№65/165 Харьков – Черкассы, Умань

№102 Краматорск – Херсон

№80 Львов – Днепр

№120 Хелм – Днепр

№86 Львов – Запорожье

№8 Одесса – Харьков

№54 Одесса – Днепр

№254 Одесса – Кривой Рог

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", – сообщили в "Укрзализниці".

Дополнено: Позже в компании сообщили, что в результате российского удара пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

Предыстория:

