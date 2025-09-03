В Кировоградской области в результате российской атаки пострадали 5 человек, повреждены жилые дома
Российские войска атаковали беспилотниками Знаменку Кировоградской области. В результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома, населенные пункты общины остались без электроснабжения.
Источник: начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович
Детали: По информации Райковича, в результате российского удара на данный момент известно о трех травмированных. Всем им оказывается медицинская помощь.
Прямая речь: "Повреждены 10 жилых домов. От электроснабжения отключены населенные пункты общины.
На месте работают сотрудники ГСЧС и полиции, психологи, медики. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение".
Позже Райкович сообщил, что количество раненых возросло до пяти.
Обновлено: Утром ГСЧС сообщило о повреждении 28 домов, один – разрушен. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры.
В результате обстрела возникли пожары.
Предыстория:
- С вечера 2 сентября Россия атаковала Украину беспилотниками, а ночью 3 сентября выпустила по мирным населенным пунктам ракеты.
- В "Укрзализниці" сообщили, что в результате российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области задерживаются более 20 поездов. Пострадали четверо железнодорожников.