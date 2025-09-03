Все разделы
В Кировоградской области в результате российской атаки пострадали 5 человек, повреждены жилые дома

Иван ДьяконовСреда, 3 сентября 2025, 03:00
фото: ГСЧС

Российские войска атаковали беспилотниками Знаменку Кировоградской области. В результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома, населенные пункты общины остались без электроснабжения.

Источник: начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович

Детали: По информации Райковича, в результате российского удара на данный момент известно о трех травмированных. Всем им оказывается медицинская помощь.

Прямая речь: "Повреждены 10 жилых домов. От электроснабжения отключены населенные пункты общины.

На месте работают сотрудники ГСЧС и полиции, психологи, медики. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение".

Позже Райкович сообщил, что количество раненых возросло до пяти.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Обновлено: Утром ГСЧС сообщило о повреждении 28 домов, один – разрушен. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В результате обстрела возникли пожары.

Предыстория:

обновлено, фото
Кировоградская областьжертвыбеспилотникиэнергетика
