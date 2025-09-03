В Украине объявляли масштабную тревогу: Россия атаковала ракетами и дронами
Среда, 3 сентября 2025, 04:24
Около 4:00 утра Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили ракетную угрозу для восточных и южных регионов страны. Россия атаковала Украину ракетами и дронами.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Внимание! Восточные регионы – ракетная опасность! Южные регионы – ракетная опасность!"
Детали: В ВС сообщили о российских ракетах, летящих в направлении Николаевской области.
Дословно: "Калибры мимо Баштанки! Курс северо-западный! Еще одна группа ракет через Николаевскую область!"
Детали: На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Обновлено: Около 06:45 утра в Киеве и ряде областей объявили об отбое воздушной тревоги.
Предыстория:
- В ночь на 3 августа российские войска осуществляют очередную массированную атаку на Украину ударными беспилотниками.