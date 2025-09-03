Мерц: Германия не планирует отправлять свои войска в Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не планирует отправлять солдат в Украину. Даже после возможного перемирия он выражает серьезные сомнения относительно участия Бундесвера.

Источник: канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу Sat.1

Детали: Мерц отметил, что ни от правительства Германии, ни от Европейского Союза не поступало конкретных планов по вводу войск в Украину.

По словам канцлера, сегодня главной гарантией безопасности для Украины является поддержка украинской армии в борьбе против российской агрессии. Вопрос об участии немецких военных может рассматриваться только в отдаленной перспективе – после заключения перемирия или мирного соглашения.

"До момента перемирия отправки войск в Украину точно не будет. И даже после этого я имею значительные сомнения относительно участия Германии", – заявил он.

Мерц также подчеркнул, что любое решение потребует одобрения Бундестага и будет зависеть от договоренностей с Россией.

"Это нельзя сделать вопреки России, только вместе с ней. На этом пути еще много препятствий, и он может занять много времени", – добавил он.

Предыстория: