У Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной – Мерц

Иван ДьяконовСреда, 3 сентября 2025, 06:21
У Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной – Мерц
Фридрих Мерц. фото Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас у правителя России Владимира Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной.

Источник: канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу Sat.1

Детали: В разговоре с журналистами Мерц заявил, что не имеет никаких оснований доверять российскому диктатору. По его словам, Путин будет готов к переговорам только тогда, когда это будет отвечать его собственным интересам.

Прямая речь: "Он будет готов к переговорам только тогда, когда это будет выгодно ему самому. Сейчас, по его (Путина, – ред.) мнению, продолжение войны ему выгодно. Он завоевывает территории. Он видит дискуссию, которую мы ведем здесь, в Европе, и которую ведем в Америке. Он видит, как с ним обращается американский президент. Он видит, как с ним обращаются другие главы государств и правительств мира, я назову только ключевое слово "Шанхайская конференция"".

Детали: Мерц отметил, что для изменения позиции Кремля необходимо создать условия, которые заставили бы Россию искать выход из войны. По его мнению, сделать это возможно прежде всего экономическим путем – через истощение российской военной экономики.

Прямая речь: "В настоящее время у него (Путина – ред.) нет никаких оснований для прекращения огня или заключения мирного соглашения. Мы должны создать для этого основания. С военной точки зрения это будет сложно, но с экономической – это возможно. Надо позаботиться о том, чтобы Россия не имела возможности поддерживать военную экономику".

Детали: В качестве примера канцлер предложил введение пошлин для стран, которые продолжают активно торговать с Россией.

Предыстория:

МерцПутинроссийско-украинская война
