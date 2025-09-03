У Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной – Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас у правителя России Владимира Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной.
Источник: канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу Sat.1
Детали: В разговоре с журналистами Мерц заявил, что не имеет никаких оснований доверять российскому диктатору. По его словам, Путин будет готов к переговорам только тогда, когда это будет отвечать его собственным интересам.
Прямая речь: "Он будет готов к переговорам только тогда, когда это будет выгодно ему самому. Сейчас, по его (Путина, – ред.) мнению, продолжение войны ему выгодно. Он завоевывает территории. Он видит дискуссию, которую мы ведем здесь, в Европе, и которую ведем в Америке. Он видит, как с ним обращается американский президент. Он видит, как с ним обращаются другие главы государств и правительств мира, я назову только ключевое слово "Шанхайская конференция"".
Детали: Мерц отметил, что для изменения позиции Кремля необходимо создать условия, которые заставили бы Россию искать выход из войны. По его мнению, сделать это возможно прежде всего экономическим путем – через истощение российской военной экономики.
Прямая речь: "В настоящее время у него (Путина – ред.) нет никаких оснований для прекращения огня или заключения мирного соглашения. Мы должны создать для этого основания. С военной точки зрения это будет сложно, но с экономической – это возможно. Надо позаботиться о том, чтобы Россия не имела возможности поддерживать военную экономику".
Детали: В качестве примера канцлер предложил введение пошлин для стран, которые продолжают активно торговать с Россией.
Предыстория:
- В конце августа Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российско-украинская война может продолжаться еще очень долго, а вопрос введения сухопутных войск в Украину пока не ко времени.
- 2 сентября Мерц выразил серьезные сомнения относительно отправки немецких войск в Украину даже после возможного перемирия.