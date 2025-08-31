Мерц заявил, что война может продолжаться еще долго, а введение войск в Украину пока не обсуждается

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российско-украинская война может продолжаться еще очень долго, а вопрос ввода сухопутных войск в Украину пока не актуален.

Источник: Мерц в интервью каналу ZDF, передает "Европейская правда"

Детали: Немецкий канцлер готов к тому, что война может длиться долго.

"Мы стараемся закончить ее как можно скорее. Но точно не ценой капитуляции Украины", – заявил Мерц.

По его словам, война может закончиться завтра, если Украина капитулирует, сдастся, и страна потеряет свою независимость.

"Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А через день после этого наступит наша очередь. Это не вариант", – заявил Мерц.

По его словам, сейчас обсуждаются гарантии безопасности в случае прекращения огня. Только после этого можно будет реализовать "многие вещи".

"Никто не говорит о наземных войсках в Украине на данный момент", – заявил Мерц.

Отвечая на вопрос, надеется ли он, что перемирие будет достигнуто в следующем году, Фридрих Мерц сказал: "Я не теряю надежды на то, что мы сможем этого достичь. Но я также не питаю никаких иллюзий".

Что предшествовало: Ранее Мерц, комментируя развязанную РФ войну против Украины, уже говорил, что все хотят ее завершения, но не любой ценой.

На днях Мерц также заявлял, что дипломатические усилия по прекращению войны РФ в Украине все еще сталкиваются со значительными трудностями.

Большинство граждан Германии считают, что их канцлер не может существенно повлиять на президента США в вопросах, связанных с войной в Украине.