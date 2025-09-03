Российские дроны долетели до Луцка: горели гаражи и автомобиль
Среда, 3 сентября 2025, 07:12
Россияне атаковали беспилотниками город Луцк, в результате чего горели гаражи, хозяйственная постройка и грузовой автомобиль.
Источник: глава Луцка Игорь Полищук в Telegram
Прямая речь мэра: "Враг в очередной раз атаковал нашу общину, используя значительное количество БпЛА. Из разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент: горели 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками. Полностью сгорел частный грузовой автомобиль".
Детали: Полищук поблагодарил бойцов ПВО за работу и добавил, что обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- С вечера 2 сентября Россия атаковала Украину беспилотниками, а ночью 3 сентября выпустила по мирным населенным пунктам ракеты.