Российские дроны долетели до Луцка: горели гаражи и автомобиль

Ирина БалачукСреда, 3 сентября 2025, 07:12
Российские дроны долетели до Луцка: горели гаражи и автомобиль
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Россияне атаковали беспилотниками город Луцк, в результате чего горели гаражи, хозяйственная постройка и грузовой автомобиль.

Источник: глава Луцка Игорь Полищук в Telegram

Прямая речь мэра: "Враг в очередной раз атаковал нашу общину, используя значительное количество БпЛА. Из разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент: горели 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками. Полностью сгорел частный грузовой автомобиль".

Детали: Полищук поблагодарил бойцов ПВО за работу и добавил, что обошлось без пострадавших.

Предыстория:

Луцкбеспилотникипожар
