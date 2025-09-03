В Хмельницкой и Ивано-Франковской областях из-за российской атаки бушуют пожары

Российские захватчики атаковали Хмельницкую и Ивано-Франковскую области дронами и ракетами – повреждены жилые дома и бушуют пожары.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин и глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram, ГСЧС в Facebook

Прямая речь главы региона: "Область была атакована ракетами и дронами дважды – ночью и утром. Работали силы ПВО. Есть сбитые, но есть и повреждения. На данный момент известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения".

Детали: По словам Тюрина, информации о травмированных или погибших не поступало, другие последствия атаки устанавливаются.

Позже в ГСЧС добавили, что в Хмельницкой области в результате ударов возник пожар на территории гаражного комплекса: 10 гаражей разрушены, еще 5 охвачены огнем.

По состоянию на 10 утра пожар локализован, продолжается тушение и разбор конструкций.

В Ивано-Франковской области захватчики атаковали инфраструктурный объект.

Прямая речь Онищук: "Целью стал объект инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших. В результате атаки возник пожар".

В ГСЧС добавили, что в Ивано-Франковской области горят складские помещения на 3 участках общей площадью около 9 тыс. кв. м.

"Спасатели локализовали пожар, ликвидация продолжается. На месте работают 130 чрезвычайников и 35 единиц техники ГСЧС", – говорится в сообщении.

