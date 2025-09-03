Гибель украинца на границе: в ГБР заявили, что наряд открывал огонь в сторону беглецов

Пограничный наряд на украинско-молдавской границе открыл предупредительный огонь в сторону двух военнообязанных, которые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу в Одесской области 1 сентября. По факту гибели одного из беглецов Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "По предварительным данным, 1 сентября около 18 часов пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На законные требования правоохранителей остановиться они не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей".

Детали: Сообщается, что впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте.

В ГБР сообщили, что погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором были паспорт для выезда за границу и личные вещи.

В рамках зарегистрированного уголовного производства следователи ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого производились выстрелы. Допрошены пограничники и свидетели происшествия.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Что предшествовало: Перед этим Южное региональное управление Госпогранслужбы сообщало, что в Одесской области при попытке незаконно пересечь границу погиб украинец.