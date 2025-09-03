ВСУ отбросили россиян возле Толстого в Донецкой области – DeepState

Силы обороны на Новопавловском направлении отбросили российских захватчиков возле населенного пункта Толстое Донецкой области.

Источник: аналитический проект DeepState

Детали: Украинским военным удалось уничтожить позиции противника по трассе из Поддубного на Искру. Таким образом, контроль оккупантов там уже отсутствует.

Вместо этого, отмечают аналитики DeepState, продолжаются просачивания небольших групп россиян между Зеленым Гаем и Толстым в Искру, но их уже уничтожают или берут в плен.

Также, указывают аналитики, россияне сейчас сосредоточили внимание на участках вблизи Филии и по линии Январское-Терновое.

Что предшествовало: 21 августа оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" сообщила, что украинские войска вернули под свой контроль большую часть села Толстое Донецкой области. Операцию по возвращению проводили защитники 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады.