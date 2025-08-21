ВСУ вернули большую часть села Толстое в Донецкой области – ОСГВ "Днепр"

Украинские войска вернули под свой контроль большую часть села Толстое (ранее Толстой) Донецкой области.

Источник: оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" в соцсетях

Детали: Операцию по возвращению проводили защитники 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Реклама:

Дословно: "Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата".

Кадри звільнення від окупантів села Товсте, що на Донеччині pic.twitter.com/iPX6IDajk7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 21, 2025

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 20 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска начали больше давить на севере Донецкой области, на Лиманском направлении. Он также рассказал, что самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское.