ВСУ вернули большую часть села Толстое в Донецкой области – ОСГВ "Днепр"

Евгений КизиловЧетверг, 21 августа 2025, 12:52
ВСУ вернули большую часть села Толстое в Донецкой области – ОСГВ Днепр
Село Толстое на карте. фото: Google Maps

Украинские войска вернули под свой контроль большую часть села Толстое (ранее Толстой) Донецкой области.

Источник: оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" в соцсетях

Детали: Операцию по возвращению проводили защитники 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Дословно: "Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата".

Что предшествовало: 20 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска начали больше давить на севере Донецкой области, на Лиманском направлении. Он также рассказал, что самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское.

Донецкая областьдеоккупацияроссийско-украинская война
