Обстрелы Константиновки: возросло количество убитых и раненых

В общей сложности от российских обстрелов Константиновки в Донецкой области 3 сентября погибли 9 человек, еще 7 ранены.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: После утреннего обстрела, в результате которого погибли 8 человек и 6 были ранены, россияне продолжили атаковать город.

В частности, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям.

В результате этих атак погибла 36-летняя женщина, еще один человек ранен.