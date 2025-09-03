Все разделы
Обстрелы Константиновки: возросло количество убитых и раненых

Роман ПетренкоСреда, 3 сентября 2025, 21:50
Обстрелы Константиновки: возросло количество убитых и раненых
фото: ОВА

В общей сложности от российских обстрелов Константиновки в Донецкой области 3 сентября погибли 9 человек, еще 7 ранены.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: После утреннего обстрела, в результате которого погибли 8 человек и 6 были ранены, россияне продолжили атаковать город.

В частности, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям.

В результате этих атак погибла 36-летняя женщина, еще один человек ранен.

КонстантиновкаДонецкая область
