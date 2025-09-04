Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, территориальные уступки Украины, на которые украинцы не могут согласиться, приведут лишь к тому, что правитель России Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для нападения на Европу, если та не станет сильной.

Источник: Зеленский в интервью изданию Le Point, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Некоторые СМИ утверждают, что если украинские солдаты уйдут из восточных регионов нашей страны, то там восстановится мир. Но это неправда. Путин захватил Крым, чтобы использовать его как плацдарм для окружения юга.

В 2014 году он захватил часть востока нашей страны, чтобы использовать его как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватил бы промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него новые возможности".

Детали: По словам Зеленского, европейцам следует мыслить в другом масштабе и представить, что было бы, если бы Путину удался его первоначальный план – захватить всю Украину.

Прямая речь: "Если бы Путину удалось захватить всю нашу страну, он использовал бы ее так же, как плацдарм. Сделает он это или нет, будет зависеть от того, насколько сильной будет Европа. Если Европа сильна, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слаба, то пострадает от действий России".

Детали: Президент напомнил, что расстояние между Москвой и Парижем меньше 3 000 километров.

Прямая речь: "Но ракеты, которые Россия сегодня использует против Украины, имеют радиус действия 2 500 километров. Мы и сами имеем ракеты с радиусом действия 3 000 километров. И война стимулирует технологическое развитие здесь, в Европе, но также и в России. С таким технологическим развитием уже не может быть никаких удаленных войн.

Поверьте мне, через два года у россиян будет много ракет – и у нас тоже – с радиусом действия 5 000 километров. Море никого не защитит, океан никого не защитит. В этом отношении оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных средств доставки".

Детали: Он напомнил, что именно от судьбы Украины будет зависеть, насколько война затронет Европу и где будет проходить ее восточная граница.

Прямая речь: "Если Украина не устоит, этой границей будет Польша или даже Германия. Когда-то Европа была разделена таким образом. Восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня все зависит от нас, как далеко мы дадим волю российским амбициям".

Что предшествовало: Зеленский допустил, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.