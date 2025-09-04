Рада возобновила трансляции заседаний парламента, но с середины сентября

Верховная Рада проголосовала за возобновление трансляций заседаний парламента с середины сентября.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "После почти 4 лет "Рада" возобновила трансляцию заседаний парламента... Но возобновить именно сегодня трансляцию отказались. Поэтому "Рада" заработает только с середины сентября".

Детали: За соответствующий проект постановления №13719 о возобновлении онлайн-трансляций пленарных заседаний проголосовали 266 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Согласно постановлению, прямые трансляции открытых пленарных заседаний Верховной Рады осуществляются государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада".

Постановление также отменяет часовой мораторий после окончания пленарного заседания на новости из парламента, который существовал с начала установления режима военного положения в связи с полномасштабной агрессией России против Украины - 24 февраля 2022 года.

Обновлено. Как прогнозирует председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин из фракции "Голос", прямые трансляции заседаний Верховной Рады могут начаться со следующей пленарной недели.

"Она (постановление) вступает в силу с момента принятия. То есть с сегодняшнего дня часовой мораторий (на передачу новостей из Верховной Рады после окончания пленарного заседания) отменен. В то же время для внедрения трансляций необходимы определенные технические решения. Поэтому трансляция, скорее всего, возможно, будет не сегодня, не завтра, а со следующего заседания", - сказал он.

Что предшествовало: 1 сентября на сайте парламента появился проект постановления от ряда нардепов о возобновлении трансляций Рады, в "Слуге народа" сообщили, что поддержат его. В проекте постановления, в частности, отмечалось, что "прямые трансляции пленарных заседаний Верховной Рады с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации не осуществлялись с целью обеспечения мер безопасности. В то же время текущая ситуация с безопасностью, учитывая ее изменение, во многих случаях позволяет возобновить трансляции без создания дополнительных рисков".