Суд разрешил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК выйти из СИЗО под залог

Высший антикоррупционный суд заменил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе меру пресечения из содержания под стражей на залог.

Источник: ВАКС в Telegram, "Центр противодействия коррупции" в Telegram

Дословно ВАКС: "Сегодня, 4 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о продлении меры пресечения бывшей руководительнице МСЭК (Медико-социальной экспертной комиссии) Хмельницкой области. Так, следственный судья заменил меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 000 000 грн".

Детали: У экс-главы Хмельницкой МСЭК или третьих лиц есть 5 дней на внесение залога.

ВАКС также обратил внимание, что Крупа находится под стражей уже 11 месяцев из 12 возможных.

В случае внесения залога, Крупа обязана не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с рядом лиц; сообщать об изменении своего места жительства; сдать паспорта для выезда за границу; носить электронный браслет.

Что предшествовало: