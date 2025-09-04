Все разделы
Суд разрешил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК выйти из СИЗО под залог

Станислав ПогориловЧетверг, 4 сентября 2025, 14:57
Суд разрешил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК выйти из СИЗО под залог
ТАТЬЯНА КРУПА. ФОТО: ЦПК

Высший антикоррупционный суд заменил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе меру пресечения из содержания под стражей на залог.

Источник: ВАКС в Telegram, "Центр противодействия коррупции" в Telegram

Дословно ВАКС: "Сегодня, 4 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о продлении  меры пресечения бывшей руководительнице МСЭК (Медико-социальной экспертной комиссии) Хмельницкой области. Так, следственный судья заменил меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 000 000 грн".

Детали: У экс-главы Хмельницкой МСЭК или третьих лиц есть 5 дней на внесение залога.

ВАКС также обратил внимание, что Крупа находится под стражей уже 11 месяцев из 12 возможных.

В случае внесения залога, Крупа обязана не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с рядом лиц; сообщать об изменении своего места жительства; сдать паспорта для выезда за границу; носить электронный браслет.

Что предшествовало: 

  • 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
  • Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
  • В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
  • В ноябре hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.
  • 20 марта Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Крупы до 18 мая 2025 года.

Хмельницкийкоррупциясуд
