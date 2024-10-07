"Доллары за окно": суд арестовал руководительницу областного центра МСЭК с залогом в полмиллиарда

Татьяна Крупа. фото из ее Facebook

Суд арестовал подозреваемую в незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяну Крупу с альтернативой залога в 500 миллионов.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководительнице областной МСЭК, которую подозревают в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)".

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Детали: По словам представительницы ОГП, подозреваемую взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн.

Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры в своем ходатайстве, добавила Максимец.

Предыстория:

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