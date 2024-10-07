"Доллары за окно": суд арестовал руководительницу областного центра МСЭК с залогом в полмиллиарда
Суд арестовал подозреваемую в незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяну Крупу с альтернативой залога в 500 миллионов.
Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководительнице областной МСЭК, которую подозревают в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)".
Детали: По словам представительницы ОГП, подозреваемую взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн.
Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры в своем ходатайстве, добавила Максимец.
Предыстория:
- В ходе расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам-уклонистам правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
- У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
- Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллионом долларов США.