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"Доллары за окно": суд арестовал руководительницу областного центра МСЭК с залогом в полмиллиарда

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 октября 2024, 14:41
Доллары за окно: суд арестовал руководительницу областного центра МСЭК с залогом в полмиллиарда
Татьяна Крупа. фото из ее Facebook

Суд арестовал подозреваемую в незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяну Крупу с альтернативой залога в 500 миллионов.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководительнице областной МСЭК, которую подозревают в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)".

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Детали: По словам представительницы ОГП, подозреваемую взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн.

Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры в своем ходатайстве, добавила Максимец.

Предыстория:

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  • В ходе расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам-уклонистам правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
  • У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
  • Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
  • Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллионом долларов США.

коррупциямошенничествоОфис генпрокурора
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