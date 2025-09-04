Все разделы
Зеленский ответил на приглашение Путина в Москву

Евгений КизиловЧетверг, 4 сентября 2025, 18:01
Зеленский ответил на приглашение Путина в Москву
фото: Dmytro Larin, Ukrainska \Pravda

Президент Владимир Зеленский скептически отреагировал на заявление главы Кремля Владимира Путина о том, что тот ждет украинского лидера в Москве для двусторонних переговоров.

Источник: Зеленский на пресс-конференции во Франции после саммита "коалиции решительных"

Прямая речь: "Встреча нужна. Это не о желании, а это нужно. Мы поддерживали в любом формате и трехстороннюю встречу, и двустороннюю. Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить.

Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву".

Детали: По словам Зеленского, в то же время тот факт, что Путин начал говорить о такой встрече, это уже неплохо, но пока не видно желания России заканчивать войну.

Прямая речь: "Взрослые люди из встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно с окончанием войны".

Что предшествовало: Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение главы Кремля Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

