В российской Рязани горит НПЗ после атаки дронов – соцсети
В ночь на 5 сентября в соцсетях сообщили о пожаре на НПЗ в российском городе Рязань после атаки беспилотников.
Источник: Astra и другие паблики, губернатор Рязанской области РФ Павел Малков
Детали: По данным Telegram-каналов, местные жители сообщили о пожаре на НПЗ в Рязани после атаки БПЛА.
В соцсетях также опубликовали фото и видео пожара на НПЗ.
Обновлено: Утром 5 сентября Малков сообщил, что над Рязанской областью российская ПВО якобы сбила 8 дронов. По его словам, "обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия, последствия устраняются".
Напомним: Силы обороны с помощью беспилотников в ночь на 30 августа нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам "Краснодарский" в Краснодарском крае и "Сызранский" в Самарской области России.