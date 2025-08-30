Украина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб

Силы обороны с помощью беспилотников в ночь на 30 августа нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам "Краснодарский" в Краснодарском крае и "Сызранский" в Самарской области России.

Источник: Генштаб

Детали: Отмечается, что украинские военные работают "в рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок топлива к воинским частям оккупантов".

По данным Генштаба, НПЗ "Краснодарский" производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год - бензины, дизель, авиационное топливо. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.

НПЗ "Сызранский" поражен повторно, отметили военные. Это предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки до августа 2025 года составляли 8,5 млн тонн в год.

Результаты огневого поражения пока неизвестны.