Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб

Роман ПетренкоСуббота, 30 августа 2025, 08:34
Украина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
скриншот: astra

Силы обороны с помощью беспилотников в ночь на 30 августа нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам "Краснодарский" в Краснодарском крае и "Сызранский" в Самарской области России.

Источник: Генштаб

Детали: Отмечается, что украинские военные работают "в рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок топлива к воинским частям оккупантов".

Реклама:

По данным Генштаба, НПЗ "Краснодарский" производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год - бензины, дизель, авиационное топливо. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.

НПЗ "Сызранский" поражен повторно, отметили военные. Это предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки до августа 2025 года составляли 8,5 млн тонн в год.

РЕКЛАМА:

Результаты огневого поражения пока неизвестны.

Генштаббеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
фото, видеоУкраина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
дополнено, видеоРоссияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены
Макрон: Если Путин не пойдет на встречу с Зеленским, то Трамп должен отреагировать
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
Все новости...
США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot и услуг спутниковой связи на $329 млн
В результате российского обстрела на Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура
США предоставляют Украине возможности для "более глубоких" ударов по России – посол при НАТО
Россия атаковала 582 дронами и ракетами, ПВО обезвредила большинство из них, есть попадания
Последние новости
10:15
Выручка заведений общественного питания Украины выросла на 5%
10:01
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
09:52
Международная шахматная федерация забрала звание гроссмейстера у бывшего украинца
09:38
Возле Черкасс поврежден лицей из-за российской атаки
09:16
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
09:02
Россия атаковала 582 дронами и ракетами, ПВО обезвредила большинство из них, есть попадания
08:35
текстЛето Джозефа Овертона - Михаил Дубинянский
08:34
фото, видеоУкраина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
08:26
Россия убила и ранила 15 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
07:50
фотоРФ нанесла комбинированный удар по Днепропетровской области: повреждены инфраструктурные объекты
Все новости...
Реклама:
Реклама: