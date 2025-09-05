Трамп говорит о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним

Президент США Дональд Трамп после общения по телефону в четверг с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время разговор с правителем России Владимиром Путиным.

Источник: Трамп во время эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ИТ-компаний в Белом доме, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: У Трампа спросили, планирует ли "после телефонного звонка президенту Украины Зеленскому" в ближайшее время поговорить с Путиным?

Прямая речь Трампа: "Да, планирую. Мы ведем очень хороший диалог.

Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна быть одной из самых легких... Вы знаете это чувство, когда думаешь, что будет легче. Оказывается, это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна быть легче, из-за моих отношений с Путиным, с Украиной и все остальное...

Я думал, что это будет катастрофа (в отношениях – ред.) между Россией и Украиной, где на этой неделе погибли 7014 человек. В большинстве случаев это солдаты, несколько (гражданских – ред.) из Киева, относительно немного, но большей частью солдаты. И они гибнут в таких масштабах, каких мы не видели со времен Второй мировой войны".

"Но это оказалось самым сложным из всего.

Эта задача (война РФ против Украины – ред.) оказалась более сложной, но мы ее решим. Мы все уладим".

Что предшествовало: Участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время беседы с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения агрессии РФ и гарантии безопасности для Украины.