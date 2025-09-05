Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске

фото пожара на НПЗ в Рязани из пабликов

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" подтвердил удары по нефтеперерабатывающему заводу врага в Рязани и нефтебазе во временно оккупированном Россией Луганске 5 сентября.

Источник: "Мадяр" в социальных сетях

Детали: По словам офицера, Рязанский НПЗ, один из четырех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, был поражен 14-м полком Сил беспилотных систем совместно с Силами спецопераций, Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны.

По Луганской нефтебазе же отработали бойцы 14-го полка СБС.

Что предшествовало: В ночь на 5 сентября в российских пабликах сообщили о пожаре на НПЗ в российском городе Рязань после атаки беспилотников.