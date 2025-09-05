Глава ВАКС: Чувствуем угрозу независимости суда больше, чем когда-либо
Высший антикоррупционный суд ожидает кампанию по дискредитации суда, информационные манипуляции, что может угрожать независимости судебной институции.
Источник: глава ВАКС Вера Михайленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мы сейчас чувствуем угрозы (независимости ВАКС). Это связано с деятельностью как властных структур, так и отдельных групп лиц".
Детали: Михайленко добавила: "Ожидаем провокации, дискредитационную кампанию, информационные манипуляции".
По словам главы ВАКС, это всегда имело место, "но сейчас ожидается, что это будет более системно и массивно".
Михайленко отметила: "Более конкретно мы позже об этом сообщим, если эта угроза не спадет".
В ходе панельной дискуссии к 6-летию создания ВАКС Михайленко заявила, что для антикоррупционного суда "угроза независимости больше, чем когда-либо".
Напомним: 4 сентября Высший антикоррупционный суд заявил, что неизвестные лица, представившись журналистами телеканала, пытались взять у судьи ВАКС комментарий. Такие действия в суде считают "вероятной подготовкой к преступлению".
