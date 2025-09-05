Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава ВАКС: Чувствуем угрозу независимости суда больше, чем когда-либо

Валентина РоманенкоПятница, 5 сентября 2025, 14:07
Глава ВАКС: Чувствуем угрозу независимости суда больше, чем когда-либо
председатель ВАКС Вера Михайленко. фото пресс-службы суда

Высший антикоррупционный суд ожидает кампанию по дискредитации суда, информационные манипуляции, что может угрожать независимости судебной институции.

Источник: глава ВАКС Вера Михайленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы сейчас чувствуем угрозы (независимости ВАКС). Это связано с деятельностью как властных структур, так и отдельных групп лиц".

Реклама:

Детали: Михайленко добавила: "Ожидаем провокации, дискредитационную кампанию, информационные манипуляции".

По словам главы ВАКС, это всегда имело место, "но сейчас ожидается, что это будет более системно и массивно".

Михайленко отметила: "Более конкретно мы позже об этом сообщим, если эта угроза не спадет".

РЕКЛАМА:

В ходе панельной дискуссии к 6-летию создания ВАКС Михайленко заявила, что для антикоррупционного суда "угроза независимости больше, чем когда-либо".

Напомним: 4 сентября Высший антикоррупционный суд заявил, что неизвестные лица, представившись журналистами телеканала, пытались взять у судьи ВАКС комментарий. Такие действия в суде считают "вероятной подготовкой к преступлению".

Читайте также: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

"Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Антикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
Антикоррупционный суд
В ВАКС заявили, что их судью возле дома подстерегли лжежурналисты
Пашинскому на 80 млн грн уменьшили залог
Жалобы в подготовительном производстве: стоит ли адвокатам искать справедливости в ВАКС?
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: