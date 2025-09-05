Зеленский о западных войсках в Украине: Будут не в единицах, а в тысячах

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с партнерами развертывание их войск, и это точно будет не в единицах, а в тысячах.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Ужгороде в пятницу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Этот вопрос, о котором вы сказали, что есть информация, что 10 тысяч (военнослужащих будут в Украине – УП). Я опять-таки не буду говорить о количестве, но важно, что мы все это обсуждаем. Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом еще немного рано говорить".

Детали: Ранее европейский дипломат заявил изданию The Wall Street Journal, что руководители европейских вооруженных сил разработали подробный план развертывания, который предусматривает две группы сухопутных войск в Украине: одна для обучения и оказания помощи украинским военным, а вторая, отдельная группа, для сдерживания будущего вторжения России.

По словам дипломата, текущий план уже предусматривает развертывание более 10 000 военнослужащих, а воздушное патрулирование над Украиной будут осуществлять военно-воздушные силы, дислоцированные за пределами страны.