Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"

Валентина РоманенкоСуббота, 6 сентября 2025, 16:07
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП Шегини
фото, предоставленное УП источником

Польские митингующие заблокировали движение в направлении пункта пропуска "Медика-Шегини".

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Польская сторона сообщила о прекращении блокирования движения грузовиков протестующими и в 15.30 о возобновлении оформления грузовиков в своем пункте пропуска".

Реклама:

Что предшествовало: 6 сентября польские митингующие заблокировали пункт пропуска "Медика" на границе с Украиной и не пропускали украинские грузовики в обе стороны.

ПольшаграницаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: погибли 23 человека
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Польша
Польские митингующие заблокировали пункт пропуска "Медика" на границе с Украиной
В Беларуси задержали гражданина Польши, который якобы собирал данные об учениях "Запад"
Туск повторил, что Польша не будет направлять войска в Украину: "У нас другая задача"
Последние новости
16:21
Каждый третий украинец лично сталкивался с требованиями взяток - исследование
16:18
Почти год считали пропавшим без вести: на войне погиб предприниматель и оператор Ярослав Левицкий
16:17
"Укрпочта" пытается запустить банк
16:10
Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
16:09
Госбюджет недополучил более 30 миллиардов за 2 года из-за схем в игорном бизнесе - Гетманцев
16:06
Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад"
16:05
В этом сезоне Украина экспортировала меньше сахара в этом сезоне
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
Все новости...
Реклама:
Реклама: