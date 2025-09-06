Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"

Польские митингующие заблокировали движение в направлении пункта пропуска "Медика-Шегини".

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Польская сторона сообщила о прекращении блокирования движения грузовиков протестующими и в 15.30 о возобновлении оформления грузовиков в своем пункте пропуска".

Что предшествовало: 6 сентября польские митингующие заблокировали пункт пропуска "Медика" на границе с Украиной и не пропускали украинские грузовики в обе стороны.