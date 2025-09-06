ZN.UA: Христенко вернули по политической договоренности, он должен дать показания против детектива НАБУ

По данным ZN.UA, задержанного в субботу депутата от запрещенной ОПЗЖ Федора Христенко не экстрадировали из ОАЭ в Украину, а "просто передали" по политической договоренности, и он якобы должен дать показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который содержится в СИЗО СБУ.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники

Дословно: "По данным наших источников, его не экстрадировали, а просто передали СБУ из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эта крайне редкая история стала возможной благодаря вмешательству лиц высочайшего политического уровня данных стран. Другими словами, по политической договоренности.

Над возвращением Христенко, по данным наших источников, работал Рустем Умеров по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме прочего, наши источники рассказали, что за Христенко ездил заместитель главы СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад, после чего Христенко "добровольно" решил вернуться в Украину".

Детали: Как сообщили источники издания, ожидается, что Христенко даст показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора 6 сентября на территории Украины задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Федора Христенко, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения РФ и активно выполнял задания российской спецслужбы. Среди прочего, по материалам дела, он наладил "эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины".

