Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ZN.UA: Христенко вернули по политической договоренности, он должен дать показания против детектива НАБУ

Катерина ТищенкоСуббота, 6 сентября 2025, 16:58
ZN.UA: Христенко вернули по политической договоренности, он должен дать показания против детектива НАБУ
задержанный Федор Христенко, фото ОГП

По данным ZN.UA, задержанного в субботу депутата от запрещенной ОПЗЖ Федора Христенко не экстрадировали из ОАЭ в Украину, а "просто передали" по политической договоренности, и он якобы должен дать показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который содержится в СИЗО СБУ.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники

Дословно: "По данным наших источников, его не экстрадировали, а просто передали СБУ из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эта крайне редкая история стала возможной благодаря вмешательству лиц высочайшего политического уровня данных стран. Другими словами, по политической договоренности.

Реклама:

Над возвращением Христенко, по данным наших источников, работал Рустем Умеров по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме прочего, наши источники рассказали, что за Христенко ездил заместитель главы СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад, после чего Христенко "добровольно" решил вернуться в Украину".

Детали: Как сообщили источники издания, ожидается, что Христенко даст показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора 6 сентября на территории Украины задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Федора Христенко, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения РФ и активно выполнял задания российской спецслужбы. Среди прочего, по материалам дела, он наладил "эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины".

Предыстория:

  • 21 июля СБУ заявила, что совместно с прокуратурой разоблачила народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, он был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
  • 6 августа УП сообщило о том, что сотрудники Службы безопасности Украины пытаются получить показания пророссийского народного депутата от фракции запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко на детективов НАБУ, которые фигурируют в операции силовиков по "нейтрализации российского влияния" на антикоррупционные органы.

ОПЗЖОАЭНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: более 20 погибших
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
ОПЗЖ
В Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Депутата от ОПЗЖ Христенко могут экстрадировать из Дубая в Украину – источники
Нардепа от ОПЗЖ Христенко, сбежавший перед вторжением, объявлен в розыск
Последние новости
16:10
Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
16:09
Госбюджет недополучил более 30 миллиардов за 2 года из-за схем в игорном бизнесе - Гетманцев
16:06
Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад"
16:05
В этом сезоне Украина экспортировала меньше сахара в этом сезоне
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
15:00
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины
14:52
На Ukrainian Fashion Week по подиуму прошлись ветераны с ампутациями: они представили адаптивную одежду
14:45
Лукашенко на саммите в Китае раздаривал мешочки с картошкой
Все новости...
Реклама:
Реклама: