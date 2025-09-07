Россия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, есть погибшие

В Киеве российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. Возникли пожары и разрушения. Три человека погибли – младенец и женщина, еще одна пожилая женщина скончалась в укрытии. Кроме того, 13 человек получили ранения.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Тимур Ткаченко, КГВА

Прямая речь: "В Святошинском районе после падения обломков БПЛА горят автомобили. Экстренные службы направляются на место".

Детали: Перед этим в городе прогремела серия взрывов.

По словам начальника КМВА, поступает информация о попадании в жилые дома – девяти- и шестнадцатиэтажку в Святошинском районе.

Прямая речь Ткаченко: "Фиксируем попадание вражеских дронов в жилые 9-этажки Святошинского района. Еще на нескольких локациях. На месте пожара.

Также в Дарницком районе в результате атаки поврежден 4-этажный жилой дом.

Россияне целенаправленно, сознательно бьют по гражданским объектам".

Детали: По состоянию на 05:00, по информации городского головы, в Святошинском районе серьезные повреждения получил девятиэтажный жилой дом – частично разрушены 4-8 этажи.

Также зафиксировано попадание обломков в шестнадцатиэтажку, в результате чего пожар возник на 15-м и 16-м этажах.

Кроме того, пожары из-за вражеской атаки произошли еще в двух девятиэтажках.

"Горят автомобили возле СТО и складские помещения", – добавляет Кличко.

В Дарницком районе в четырехэтажке произошел пожар на 3 и 4 этажах и частичное разрушение третьего этажа дома.

Прямая речь Кличко: "На данный момент 8 пострадавших в Святошинском и Дарницком районах в результате вражеской атаки на столицу. Пятерых из них уже госпитализировали, в том числе беременную женщину. Остальным оказывают помощь на месте".

Дополнено: Позже городской голова сообщил, что в Дарницком районе в укрытии скончалась пожилая женщина. Количество пострадавших возросло до 11.

В 05:19 прозвучал отбой воздушной тревоги. Угроза сохранялась более семи с половиной часов.

Обновлено: В 05:52 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.

В шесть утра Кличко сообщил о двух погибших в Святошинском районе – молодой женщине и ребенке в возрасте до 1 года.

В 07:30 начальник КМВА сообщил об увеличении числа пострадавших до 13.

В 07:46 в столице объявили отбой воздушной тревоги.

