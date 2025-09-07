Все разделы
Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура

Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 06:30
Фото: Олег Кипер

В ночь на воскресенье российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и Одесскому району. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка. В городе возникло несколько пожаров, в частности в многоэтажных зданиях. Информация о пострадавших уточняется. Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки".

Предыстория:

