В Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина

В столице в результате падения обломков российского БпЛА произошло возгорание в здании Кабинета министров.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, источники УП в правительстве, премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Прямая речь Кличко: "В Печерском районе в результате вероятного сбития БПЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте".

Детали: По данным УП от источников в правительстве, после попадания в здание КМУ жертв нет.

Собеседники уверяют, что это было не попадание обломков, а целенаправленный удар по зданию правительства

Фото: Facebook/Юлія Свириденко

По словам Свириденко, это первый случай, когда в результате вражеской атаки повреждены здание правительства, крыша и верхние этажи.

Фото: Facebook/Юлія Свириденко

"Спасатели тушат пожар", – отметила глава правительства.

