В Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
В столице в результате падения обломков российского БпЛА произошло возгорание в здании Кабинета министров.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, источники УП в правительстве, премьер-министр Украины Юлия Свириденко
Прямая речь Кличко: "В Печерском районе в результате вероятного сбития БПЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте".
Детали: По данным УП от источников в правительстве, после попадания в здание КМУ жертв нет.
Собеседники уверяют, что это было не попадание обломков, а целенаправленный удар по зданию правительства
По словам Свириденко, это первый случай, когда в результате вражеской атаки повреждены здание правительства, крыша и верхние этажи.
"Спасатели тушат пожар", – отметила глава правительства.
Предыстория:
- Ночью 7 сентября российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 3 погибших и 11 раненых.