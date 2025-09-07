Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель

Валентина РоманенкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 08:30
Новый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
работа мобильных огневых групп. иллюстративное фото

В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадания 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: По уточненной информации, с 17.00 6 сентября враг применил:

Реклама:

- 810 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ Крыма;

- 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской обл. – РФ;

- 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из ВОТ Крыма.

РЕКЛАМА:

Противовоздушной обороной сбита/подавлена 751 воздушная цель:

- 747 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

- 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БПЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Дословно: "Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!".

Что предшествовало: Предыдущий рекорд дронов был зафиксирован в ночь на 9 июля 2025 года: Россия атаковала 741 средством воздушного нападения, 718 из них обезвредила ПВО, Воздушные силы зафиксировали попадания в 4 локациях, а также падение сбитых – в 14 локациях.

Шахедракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено от 00:58Запорожье атаковали вражеские дроны: возник пожар, есть раненая
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана – FT
Экс-заместителю Кличко Прокопиву отменили ночной домашний арест
Зеленский: Россияне концентрируют снова удары против нашей энергетики
Энергетики посоветовали украинцам готовиться к различным сценариям со светом осенью
В Беларуси стало известно о смерти за решеткой 36-летнего политзаключенного
Все новости...
Россия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, есть погибшие
Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами: есть раненые и разрушения – ОВА
Россияне повредили железную дорогу в Полтавской области – УЗ
Оккупанты нанесли удар по мосту через Днепр в Кременчуге, движение перекрыто
Последние новости
05:12
На выборах в Норвегии побеждает партия действующего премьера
04:12
В Мексике поезд столкнулся с автобусом: 10 погибших, более 60 раненых
03:34
Трамп отреагировал на гибель украинки в США
02:14
фото, видео, обновлено от 00:58Запорожье атаковали вражеские дроны: возник пожар, есть раненая
01:54
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана – FT
00:50
Парламентские выборы в Норвегии: партия премьера имеет шансы удержать власть
00:26
В МАГАТЭ заявили о "серьезных рисках для безопасности" на ЗАЭС
23:54
Аудиторы оценят состояние развития оборонных технологий в Украине
23:18
В Румынии задержали экс-замглавы разведки Молдовы, которого завербовала Беларусь
23:10
Монстры, Украина и предательство для Палестины: как прошел 82-й Венецианский кинофестиваль
Все новости...
Реклама:
Реклама: