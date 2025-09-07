Новый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель

В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадания 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: По уточненной информации, с 17.00 6 сентября враг применил:

- 810 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ Крыма;

- 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской обл. – РФ;

- 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из ВОТ Крыма.

Противовоздушной обороной сбита/подавлена 751 воздушная цель:

- 747 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

- 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БПЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Дословно: "Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!".

Что предшествовало: Предыдущий рекорд дронов был зафиксирован в ночь на 9 июля 2025 года: Россия атаковала 741 средством воздушного нападения, 718 из них обезвредила ПВО, Воздушные силы зафиксировали попадания в 4 локациях, а также падение сбитых – в 14 локациях.