Сырский о Покровском направлении: в августе возвращено в 5 раз больше, чем потеряно

Потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: "Работал в районах ведения активных боевых действий – на Покровском, Добропольском, Северском направлениях. Провел работу на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на этих участках фронта.

Реклама:

Покровское направление остается одним из самых сложных. За последнюю неделю наши подразделения отразили около 350 атак противника. Именно здесь россияне сосредоточили основные усилия и создали самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать нашу оборону.

Но украинские воины мужественно удерживают определенные рубежи, уничтожают живую силу и технику врага, а также проводят результативные штурмовые действия. Так, потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу - также и на Добропольском направлении".

Детали: Сырский также заслушал доклады командиров, отдал распоряжения и вручил награды воинам.