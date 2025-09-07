Все разделы
Сырский о Покровском направлении: в августе возвращено в 5 раз больше, чем потеряно

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 сентября 2025, 10:20
Сырский о Покровском направлении: в августе возвращено в 5 раз больше, чем потеряно
фото: сырский

Потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: "Работал в районах ведения активных боевых действий – на Покровском, Добропольском, Северском направлениях. Провел работу на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на этих участках фронта.

Покровское направление остается одним из самых сложных. За последнюю неделю наши подразделения отразили около 350 атак противника. Именно здесь россияне сосредоточили основные усилия и создали самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать нашу оборону.

Но украинские воины мужественно удерживают определенные рубежи, уничтожают живую силу и технику врага, а также проводят результативные штурмовые действия. Так, потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу - также и на Добропольском направлении".

Детали: Сырский также заслушал доклады командиров, отдал распоряжения и вручил награды воинам.

Донецкая областьоккупациядеоккупацияСырский
