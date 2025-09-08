Президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС о последствиях отказа принять его условия по освобождению заложников и окончанию войны в Секторе Газа.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Все хотят, чтобы заложники вернулись ДОМОЙ. Все хотят, чтобы эта война закончилась!

Израильтяне приняли мои условия.

Пришло время и ХАМАС их принять. Я предупредил ХАМАС о последствиях неприятия".

Напомним: Ожидается, что на следующей неделе США, Катар и Египет представят комплексное соглашение, которое предусматривает полное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и создание новой администрации вместо "ХАМАС".