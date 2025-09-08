Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 сентября 2025, 00:58
Трамп сделал последнее предупреждение ХАМАС
Дональд Трамп, фото: getty images

Президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС о последствиях отказа принять его условия по освобождению заложников и окончанию войны в Секторе Газа.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Все хотят, чтобы заложники вернулись ДОМОЙ. Все хотят, чтобы эта война закончилась!

Реклама:

Израильтяне приняли мои условия.

Пришло время и ХАМАС их принять. Я предупредил ХАМАС о последствиях неприятия".

Напомним: Ожидается, что на следующей неделе США, Катар и Египет представят комплексное соглашение, которое предусматривает полное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и создание новой администрации вместо "ХАМАС".

ТрампСектор ГазаХАМАС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн гривен залога
Польша отправит своих военных в Украину учиться сбивать дроны – СМИ
Польша фиксирует рост притока мужчин из Украины в возрасте от 18 до 22 лет
В Виннице суд отправил под стражу 23-летнего учителя, которого подозревают в убийстве двух учеников
На Запорожском направлении погиб летчик Александр Боровик
Круизный катер, квартиры в Киеве: САП просит конфисковать активы экс-главы Дарницкой РГА
Все новости...
Трамп
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Суд обязал администрацию Трампа тратить миллиарды долларов на международную помощь
Трамп: Европа должна играть ведущую роль в гарантиях безопасности для Украины
Последние новости
20:44
Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 12 сентября
20:38
Генштабы Польши и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с беспилотниками
20:35
В Словакии хотят ввести обязательную службу из-за войны в Украине и Орбана
20:29
Войска РФ нанесли удар вблизи учебного заведения в Херсоне: что известно о повреждениях
20:29
Россия в рецессии, рубль обвалился – Кремль говорит, что все "стабильно"
20:22
Суд оставил в СИЗО отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича
20:22
Налоговая усовершенствует Электронный кабинет налогоплательщика
20:10
велоспортВуэльта. Итальянец Ганна выиграл раздельную гонку, датчанин Вингегор сохранил лидерство
20:00
МИД Чехии вызвал российского посла из-за дронной "провокации" Кремля в Польше
19:52
В Днепропетровской области двухлетний мальчик выстрелил себе в голову: дело взяла на себя полиция
Все новости...
Реклама:
Реклама: