Из-под завалов дома в Киеве извлекли тело третьей жертвы

Ирина БалачукПонедельник, 8 сентября 2025, 07:59
Фото ГСЧС

Спасатели извлекли из-под завалов поврежденного россиянами 9-этажного дома в Киеве тело мужчины, таким образом количество жертв вражеской атаки на столицу 7 сентября возросло до 3.

Источник: ГСЧС и начальник ГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Дословно ГСЧС: "Из-под завалов разрушенной девятиэтажки в Святошинском районе столицы извлекли тело погибшего мужчины. Всего в результате российского обстрела 7 сентября в Киеве погибли три человека, среди них – ребенок". 

Фото ГСЧС

Предыстория:

