Из-под завалов дома в Киеве извлекли тело третьей жертвы
Понедельник, 8 сентября 2025, 07:59
Спасатели извлекли из-под завалов поврежденного россиянами 9-этажного дома в Киеве тело мужчины, таким образом количество жертв вражеской атаки на столицу 7 сентября возросло до 3.
Источник: ГСЧС и начальник ГВА Тимур Ткаченко в Telegram
Дословно ГСЧС: "Из-под завалов разрушенной девятиэтажки в Святошинском районе столицы извлекли тело погибшего мужчины. Всего в результате российского обстрела 7 сентября в Киеве погибли три человека, среди них – ребенок".
Предыстория:
- Ночью 7 сентября российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. Сообщалось, что в результате атаки в Святошинском районе погибли мать с младенцем.
- По данным мэра столицы Виталия Кличко, кроме того, в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина.