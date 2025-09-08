Из-под завалов дома в Киеве извлекли тело третьей жертвы

Спасатели извлекли из-под завалов поврежденного россиянами 9-этажного дома в Киеве тело мужчины, таким образом количество жертв вражеской атаки на столицу 7 сентября возросло до 3.

Источник: ГСЧС и начальник ГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Дословно ГСЧС: "Из-под завалов разрушенной девятиэтажки в Святошинском районе столицы извлекли тело погибшего мужчины. Всего в результате российского обстрела 7 сентября в Киеве погибли три человека, среди них – ребенок".

Фото ГСЧС

