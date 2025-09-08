СМИ узнали о "бегстве" Кулебы в Польшу из-за запрета покидать Украину экс-дипломатам

Итальянское издание Corriere della Sera написало, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уехал ночью в Польшу, узнав о решении правительства запретить бывшим дипломатам покидать Украину во время чрезвычайного или военного положения. Сам Кулеба это отрицает.

Детали: Издание цитирует Кулебу, который по телефону из Кракова якобы отметил: "Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью".

Кулеба рассказал изданию, что президент Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили вещи, которые, по их мнению, могут противоречить линии правительства.

"Я подсчитал, что нас около двадцати, кто подпадает под действие этой меры (постановления – ред.). Я не думаю, что страдаю манией преследования, но я точно знаю, что этот указ (постановление) направлен на то, чтобы заблокировать меня и еще нескольких других (дипломатов", – сказал бывший глава МИД.

Кулеба также рассказал изданию, что для него невозможность выехать из Украины является серьезным препятствием. С момента ухода из министерства иностранных дел он преподает политические науки в Париже и США и постоянно путешествует с конференциями.

"Моя зарплата зависит от зарубежья. И в целом я склонен защищать наше правительство. Но в определенных кругах во властных структурах все еще царит старая советская ментальность, согласно которой, если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, ты автоматически становишься агентом, сговорившимся против государства", – сказал он.

Однако в пресс-службе Кулебы hromadske сообщили, что информация в СМИ "представлена некорректно". Там подтвердили, что 3 сентября правительство приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам с рангом чрезвычайного и полномочного посла, но подчеркнули, что экс-министр уехал в командировку до обнародования постановления.

В пресс-службе рассказали, что через Польшу он поехал на международную конференцию World Knowledge Forum — 2025 в Сеуле. Там бывший глава МИД примет участие в панельной дискуссии на тему "Перевооружение Европы" и выступит на тему "Уроки войны в Украине".

После этого он посетит Польшу для участия в другой конференции, а 20 сентября уже должен вернуться в Украину — в этот день он должен выступить на публичном мероприятии "Кураж" в Киеве.

Напомним: Согласно постановлению КМУ №1089 от 3 сентября, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения норма о праве на пересечение государственной границы не распространяется на лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла и прекративших дипломатическую службу.

Это касается только тех дипломатов, которые прекратили службу, в то же время действующие послы сохраняют свои полномочия и возможности для осуществления международных поездок в рамках выполнения служебных обязанностей.

Что предшествовало: В декабре 2024 года сообщалось, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений Белфера при школе Кеннеди в Гарварде.