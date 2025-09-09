Белый дом: Трамп "очень расстроен" из-за удара Израиля по ХАМАСу в Катаре

Президент США Дональд Трамп "очень расстроен", тем что Израиль "односторонне" принял решение ударить по руководству террористической организации ХАМАС в столице Катара.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт

Детали: Левитт заявила, что одностороннее решение Израиля наносить бомбовые удары внутри Катара, суверенного государства и близкого союзника США, "прилагает огромные усилия и смело идет на риск ради посредничества в мирном процессе", "не способствует продвижению целей Израиля или Америки".

Впрочем, в то же время Левитт отметила, что ликвидация ХАМАСа, который наживается на страданиях людей в Газе, "является достойной целью".

По ее словам, Трамп рассматривает Катар как сильного союзника и друга Соединенных Штатов и "очень расстроен" местом проведения атаки.

Трамп разговаривал с премьер-министром Израиля Нетаньяху после атаки во вторник.

Кроме того, Дональд Трамп поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и заверил, что подобное больше не повторится на их земле.

Прямая речь Левитт: "Чтобы было четко понятно, президент не согласен с местом удара, и он передал это премьер-министру Нетаньяху".\

Что предшествовало:

Аармия Израиля 9 сентября нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС на территории столицы Катара – Дохи. По данным источников CNN, среди жертв был главный переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя.