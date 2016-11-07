2,5 года после Майдана: Все победы и провалы Украины
Обновленная страна? Что удалось сделать в Украине, а что нет. В каких сферах интенсивность и количество реформ можно считать приемлемой, а где надо говорить о полном провале.
VoxUkraine при содействии Dragon Capital подытожили прогресс, или его отсутствие, в ключевых для страны реформах.
Видеоролик был создан к тринадцатой ежегодной Ялтинской конференции экономических стратегий.
VoxUkraine очень благодарен за поддержку Центру Экономической Стратегии и Киевской Школе Экономики.
Техническое исполнение - Titanium Presentations.