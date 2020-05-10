Саакашвили говорит, что его с самого начала хотели назначить не вицепремьером

Председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал, что идея назначить его на должность принадлежала президенту Владимиру Зеленскому и изначально рассматривалась именно эта должность, а не вицепремьера.

Источник: Саакашвили в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале

Прямая речь: "Это абсолютно идея Зеленского. Разные люди к этому склонялись. И были у меня встречи с председателем Офиса Президента Ермаком, которого я знаю около 25 лет, или с Богданом, которого я знаю со времен "Нашей Украины", где он был среди активистов. У меня была возможность также познакомиться с другими членами команды".

"То есть идея предлагать эту должность была не моя. Сначала в Офисе Президента была идея предлагать именно ее, а не вицепремьера. Когда же они предложили вицепремьера, то потом увидели, как им оказали сопротивление. Те, что за статус-кво, которые есть в почти каждой фракции в парламенте, вообще противятся любым изменениям. Они как раз открыли огонь первыми. У меня было впечатление, что это было неожиданно и для президента".

Детали: Отвечая на вопрос, кто был против его назначения во фракции "Слуга народа", Саакашвили сказал, что "это были люди, которых большинство руководства и лично президент не знали".

Он добавил, что, когда собирается новая политическая сила, туда попадают люди, "которые отличаются как минимум своими взглядами, а большинство из них отличаются тем, что они уже под кем-то".

Саакашвили также заявил, что ранее имел конфликт с системой, а не с главой МВД Арсеном Аваковым.

Прямая речь: "Я не знаю, как считает Аваков, что у него, может, и был личный конфликт со мной, но у меня был конфликт с системой. И там было много личностей, не только Аваков, но он был их фронтменом, он там их защищал. Но это не было столкновение с ним или проблемы с ним".

"Когда я вернулся в Украину, каждый второй вопрос был "Когда ты нападешь на Авакова?".

"Это не моя функция. Я не хочу быть в центре конфликтов. Я хочу результатов. Сейчас в Украину приходит очень большая волна кризиса. Я надеюсь, что в ближайшем будущем карантин можно прекратить".

Предыстория: