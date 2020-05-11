Супрун - Степанову: Обещанных врачам денег вы не найдете, но есть другой план

Экс-руководительница Минздрава Уляна Супрун обратилась к министру здравоохранения Максиму Степанову с предупреждением, что врачи так могут и не дождаться обещанных доплат к зарплатам, а свертывание медреформы приведет к непоправимым негативным последствиям.

Источник: пост Супрун в Facebook, сайт Кабмина

Детали: 1 апреля в Украине стартовал важный этап медреформы, который должен полностью изменить правила финансирования украинских больниц и внедрить так называемую схему "деньги ходят за пациентом". Однако министр здравоохранения Степанов раскритиковал этот механизм. Учитывая это, член парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина назвала действия власти фактическим сворачиванием преобразований в медицине.

Как известно, Степанов отметил, что увеличение зарплат медиков должно достичь до 50% от того, что есть сейчас.

Ульяна Супрун подробно объяснила, почему этот шаг "не решит проблему, а только создаст новые риски".

Прямая речь Супрун: "Во-первых, причина, почему более 300 медучреждений получили меньше средств после начала реформы, никуда не исчезнет. Говоря медицинским языком, выплатив 11 миллиардов больницам, вы дадите им обезболивающее, но откажетесь лечить причину болезни.

Врачи хотят иметь возможность зарабатывать больше постоянно, опираясь на результаты своего труда, а не на жесты щедрости от министров.

Во-вторых, проблема с этим "решением" в том, что жизнь не заканчивается в этом году. Сделав выплату сейчас, придется делать ее также в следующем году.

Хочу обратить ваше внимание, что даже без этой дополнительной выплаты бюджет на медицинские услуги в следующем году необходимо будет увеличить минимум на 24 миллиарда гривен. В этом году программа медицинских гарантий работает с 1 апреля, а следовательно, рассчитана на три квартала. Ее бюджет составляет 72 миллиарда гривен. Итак, чтобы обеспечивать финансирование больниц хотя бы на уровне этого года, бюджет нужно будет увеличить до 96 миллиардов.

... Уже летом вам придется подать в Министерство финансов Украины запрос на дополнительные 30-40 миллиардов гривен. И это без вашей инициативы выплатить дополнительные деньги на зарплаты.

К сожалению, у министра финансов не будет таких денег для вас.

Любые щедрые обещания для медиков могут закончиться разочарованием и для них, и для вас. Об этом министр финансов сообщит вам уже скоро, если еще этого не сделал".

План Супрун: Бывшая руководительница Минздрава настаивает на том, что Степанов должен остановить исправления реформы и ее аудиты, и "сосредоточиться на исправлении неудачной подготовки к ее началу".

По ее словам, ошибка Степанова в том, что министр не проводил подготовку к внедрению важного этапа медреформы, но в его силах принять решение:

- или помочь больницам, медикам и пациентам преодолеть непростой переход к новым правилам работы системы,

- или дальше жить как раньше, только с разовой доплатой к зарплатам медикам.

Супрун предлагает создать целевую субсидию для местной власти на реорганизацию медицинских учреждений, которые оказались не готовыми к реформе. Эти средства нужно использовать только для тех 300+ заведений, которые понесли финансовые потери, потому что не были готовы к оплате реально предоставляемых ими услуг.

При объединении медучреждений придется пойти на увольнение десятков главных врачей.

При выполнении этих условий, по мнению Супрун, уже к концу года большинство из 300 "проблемных" заведений будут объединены с более мощными больницами под руководством более умелых и добросовестных главных врачей, а большинство рабочих мест будет сохранено.

Напомним:

Минздрав будет инициировать внесение изменений в госбюджет относительно повышения заработных плат медикам 2 и 3 звена оказания медпомощи до 50% с 1 июля.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении Уляны Супрун в Минздрав.