"Принудительная российская паспортизация повторяет нацистскую практику фольксдойче". Роль и место Украины во Второй мировой войне

Сьогоднішня війна на українській землі розпочалася після 69-ти років від Другої світової. Знову українці різних національностей проливають кров у протистоянні з агресором, що становить загрозу для цілого світу. Гасло "Ніколи знову!" не спрацювало, але маємо пам’ятати, що Україна - серед переможиць нацизму та засновниць ООН. Тоді була побудована система світової безпеки, котру 2014 року зневажила російська влада. Наша боротьба та перемога дають нам важелі для участі в переформатуванні засад міждержавних відносин в новому тисячолітті.

З Романом Кабачієм, старшим науковим співробітником Національного музею історії України у Другій світовій війні та Максимом Бутченком, письменником, журналістом, автором книги "Червоний квадрат" про депортованих причорноморських німців, говоримо про долі народів України, що в минулому столітті опинились між двома тоталітарними режимами, про важливість повернення історичної пам’яті через деколонізацію топонімів, про паралелі між російськими та нацистськими окупаційними практиками.

Торкаємося питань комеморації Другої світової в контексті століття боротьби України за незалежність, потреби розширення поняття корінних народів, різниці між глорифікацією радянських військових керівників та простих загиблих воїнів, згадуємо злочини червоноармійських генералів та маршалів проти власних співгромадян.