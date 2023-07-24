Почему так трудно перейти с "да" на "так"? "Тренды твиттера" - трагикомедия на фоне реальности войны

Виставу "Тренди твіттера" в київському Національному академічному драматичному театрі ім. Лесі Українки можна назвати новаторською. Але не в сенсі авангардових чи концептуальних експериментів та мультимедійних рішень. Це поєднання досвідів цифрової епохи - мемів, швидкої зміни інформаційних повідомлень, переключення уваги, дискусій, що можуть перерости у срачі, а можуть несподівано вивести на емпатію та розуміння права людей бути різними.

Це маніфестація світобачення українських міленіалів, життєрадісна й творча налаштованість яких на побудову майбутнього перервана дикунством російської агресії. Це зліпок емоційних станів, прищеплення театральному дійству ритму й прийомів стендапу та електронних масмедій, контрпропаганда, запакована в ентертеймент.

Зі Славою Юшковим, автором сценарію та режисером "Трендів твіттера", та Марією Агапітовою, акторкою київського театру драми ім. Лесі Українки, говоримо про стрімкий шлях від ідеї до постановки вистави, про реалії театру в часи повітряних тривог, про суміщення розваги із соціальними дискусіями, просвітницькими та екзистенційними наративами. Про театральну школу Михайла Резніковича, українізацію головної російськомовної театральної сцени столиці, метамодерн, Михайла Булгакова, Віктора Цоя та про те, чому в російському суспільстві перманентно "ждут перемен", котрі ніколи не настають.

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