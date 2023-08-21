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Культура всего

"Культура - социальный клей, который скрепляет наше общество и делает его отличным от других". О культуре в украинских массмедиа

Константин Дорошенко — Понедельник, 21 августа 2023, 17:48

Кому потрібне висвітлення культури в Україні сьогодні, коли громадяни зосереджені на новинах з фронту, питаннях виживання та посильної допомоги ЗСУ й тим, хто постраждав від агресії? Які завдання ставлять перед собою ті, хто обрав в такі часи працювати саме з культурною тематикою?

З шеф-редакторкою сайту "Суспільне. Культура" Катериною Яковленко та редакторкою відділу культури видання "Лівий берег" Ксенією Білаш говоримо про те, чому попри війну в українських інтернет-виданнях увага до культури не лише не зменшилася, але й набула нової сили та концентрації. Цей феномен фіксує появу нового покоління і нових тенденцій в українській журналістиці, розгортання інтересу наших співвітчизників до самих себе, який загроза знищення посилює та поглиблює.

Торкаємося питання конкуренції ресурсів у висвітленні культури, адвокації цієї тематики в суспільстві, переходу від реактивної до проактивної позиції представників культурної спільноти у взаємодії з державою, владою, громадською думкою.

Що нам дає антиколоніальна оптика всередині України та в культурній дипломатії? Що таке культурна суб’єктність та якими є шляхи до неї поневолених, малих народів? Чому важливим є надавати голос тим, кого менше чути? Криза довіри до змі торкається самих масмедій чи експертів, до котрих вони апелюють? І чи можливе в актуальному контексті культурних редакційних політик інтерв’ю зі співачкою Лободою?

Розмірковуємо про це, а також про переформатування спільнот і нове відчуття єдності, про мистецькі проєкти молоді, про порятунок культурних цінностей та героїзм наших музейників, про найважливіші події в кіно, поп-музиці, сучасному мистецтві. Про пошук однодумців у подоланні російського культурного імперіалізму та співпрацю із ними.

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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

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"Культура - социальный клей, который скрепляет наше общество и делает его отличным от других". О культуре в украинских массмедиа
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