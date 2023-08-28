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Культура всего

"Украина - конопляная страна". Оксана Дево - об отечественных традициях и перспективах промышленного каннабиса

Константин Дорошенко — Понедельник, 28 августа 2023, 17:05

Законопроєкт про легалізацію в Україні медичного канабісу актуалізував суспільну цікавість до конопель. На наших землях вони використовувалась з прадавніх часів в сільському господарстві та виробництві. Вважається, що саме грецьке слово "канабіс" походить від скіфської мови, а отже - з українських степів.

Крім медичного та рекреаційного існують сорти канабісу, повністю позбавлені психоактивних речовин. Чимало розробок таких промислових конопель має Інститут луб’яних культур Національної Академії аграрних наук України. Десять років тому Оксана Дево розпочала працювати з промисловими коноплями. Її компанія крім України представлена нині в Європі, зокрема в Нідерландах. Коментуючи зміни у сприйнятті домашнього текстилю та одягу з конопляних тканин, пані Дево іронізує: "Зараз, принаймні, на виставках у нас уже не питають, чи можна скурити нашу ковдру або панчоху".

Серед ноу-хау компанії - конопляне хутро, як екологічна відповідь на відмову від хутра натурального та його синтетичних замінників. З Оксаною Дево згадуємо українські та світові традиції використання технічних конопель, столітні конопляні плантації в Україні, глобальне витіснення цієї культури через лобізм бавовняного виробництва, торкаємося тенденції декриміналізації медичного та рекреаційного канабісу в світі, впливу цього процесу на суспільство та економіки, обговорюємо досвід використання конопляних матеріалів в дизайні та моді. Говоримо про сприйняття марихуани в Нідерландах, про дослідження киргизстанського нарколога Женішбека Назаралієва, про біомімікрію, про те, хто ще носить тваринне хутро у Берліні, про магазини продукції з канабісу в США та, хоч це може здатися дивним, про скунсів.

В колажі використано світлину гурту "ДахаБраха" у шапках з конопляного хутра, винайденого компанією DevoHome.

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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

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"Украина - конопляная страна". Оксана Дево - об отечественных традициях и перспективах промышленного каннабиса
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