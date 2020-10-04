Кримські "вибори" не визнали, Фокіна звільнили, а президент віддав горілчаний завод
Це вже п'ятнадцятий випуск подкасту "Ок, і шо?" від аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. У цьому подкасті аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
У цьому епізоді обговорюються наступні ініціативи влади:
- Зміна складу делегації України у Тристоронній контактній групі та звільнення Вітольда Фокіна;
- Засудження місцевих виборів у Криму;
- Зменшення кількості пленарних засідань у жовтні через коронавірус;
- Президент вирішив віддати на приватизацію Житомирський спиртзавод.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
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Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!