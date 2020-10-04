Кримські "вибори" не визнали, Фокіна звільнили, а президент віддав горілчаний завод
Це вже п'ятнадцятий випуск подкасту "Ок, і шо?" від аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. У цьому подкасті аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
У цьому епізоді обговорюються наступні ініціативи влади:
- Зміна складу делегації України у Тристоронній контактній групі та звільнення Вітольда Фокіна;
- Засудження місцевих виборів у Криму;
- Зменшення кількості пленарних засідань у жовтні через коронавірус;
- Президент вирішив віддати на приватизацію Житомирський спиртзавод.
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