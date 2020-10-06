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Я не встигаю!

Эпизод 3, в котором Настя и Федя ставят себе дедлайны и осваивают новые системы планирования

Вторник, 6 октября 2020, 15:35

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються вирішити свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Минулого тижня Федя та Настя почали розбиратись із плануванням, виписали собі довгострокові цілі, визначились із планами на декілька років вперед та послухали поради від колишньої міністерки фінансів Оксани Маркарової.

Але вже після публікації подкасту Настя та Федя зрозуміли, що все зробили неправильно: по деяких проєктах вони забули поставити дедлайни, не розібралися з короткостроковим плануванням, і найголовніше, не знайшли для себе ефективної системи з планування.

Тому, у третьому епізоді подкасту, Федя та Настя все ще вчаться планувати, зосередившись на короткостроковому плануванні та покликавши на допомогу приятеля Федора, продакт-менеджера Тімура Александрова.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

Послухавши третій епізод подкасту "Я не встигаю", ви дізнаєтесь: 

  • Як правильно спланувати собі пробігти марафон? Поради від сусіда Насті Дмитра;
  • Що треба для того, щоб почати писати оповідання? Поради від автора УП Романа Романюка;
  • Чому Notion – це найкращий додаток для роботи;
  • Що таке система Getting Thing Done та як її правильно налаштувати.

Прослуховування цього подкасту допоможе вам правильно спланувати будь-яку ціль. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від несподіваних задач та завдань. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, шлях до виконання ваших цілей буде легшим, ніж ви його собі уявляли!

Більше епізодів подкасту "Я не встигаю!": 

Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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