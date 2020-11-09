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Я не встигаю!

Как эффективно работать в команде? Советы от министра, владельца IT-компании и кинопродюсера

Федор Попадюк — Понедельник, 9 ноября 2020, 13:27

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Настя с Федором вирішили що поки що вони розібрались з усіма особистими проблемами власної продуктивності, тому у новому епізоді вони вирішили взятись за складнішу задачу – розібратись з продуктивністю командною.

Чому для командної роботи потрібні великі цілі? Як мотивувати співробітників після роботи над складними проєктами? Чому у команді усі мають домовитись один з одним? Як планування допомагає зменшити кількість зірваних дедлайнів? Чому завжди треба мати декілька запасних планів дій? І чому у командній роботі важлива людяність? Про все це у новому епізоді.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

Детальніше:

  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про те, чим схоже особисте та командне планування, та як заохочувати команду, коли усі дуже важко працювали;
  • CEO IT-компанії S-PRO Ігор Ізралевич розповів про те, як виростити компанію з 10 до 150 людей майже за 7 років та як налагодити у команді процеси таким чином, щоб все працювало без збоїв, та чому усі мають домовитись один з одним.
  • Продюсерка Анна Паленчук розповіла про те, чому вона називає себе "дирижером Апокаліпсису", навіщо треба мати запасний план дій та чому у командній роботі важлива людяність.

Прослуховування цього подкасту допоможе вам побудувати команду вашої мрії. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts допоможуть сформувати мету для вашої команди. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ваша команда ніколи не вигорить!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":

Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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