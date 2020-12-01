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Я не встигаю!

Неумение отдыхать как разрушительное поведение: Учимся правильно отдыхать вместе с Аллой Рожковой

Федор Попадюк, Анастасия Кориновская — Вторник, 1 декабря 2020, 14:24

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Після дуже важких епізодів про трудоголізм та вигоряння, автори подкасту "Я не встигаю" Настя та Федір зрозуміли, що самі перетворились на трудоголіків, які вигоряють. Тож щоб хоч якось виправити ситуацію, вони вирішили записати епізод про те, чого їм так сильно бракує – повноцінного відпочинку.

Тож у новому епізоді вони будуть говорити про відпочинок, відпустку, вихідні та спокійний вечір після роботи.

А вчити їх правильно відпочивати буде психологиня Алла Рожкова та їхні друзі.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle Podcasts, YouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

Що у подкасті?

  • Що таке повноцінний відпочинок?
  • Чому кожен має виписати 40 речей, які наповнюють людей енергією?
  • Як правильно планувати свій відпочинок?
  • Як відпочивати, коли немає змоги відпочити?

Прослуховування цього подкасту допоможе вам відновитись після важкого тижня. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від робочих питань у вихідні. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, вас чекатиме незабутня відпустка!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":

Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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