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Я не встигаю!

Идеи как дети, креативность как мышцы, и выход из творческого кризиса: говорим с Максимом Щербиной и Аленой Мураховской

Среда, 9 декабря 2020, 16:55

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Вигоряння та трудоголізм зробили свою справу – у Насті з’явились складнощі з генеруванням нових ідей, а Федя не може знайти сили, щоб сісти й написати щось притомне та смішне.

Аби знайти натхнення, Федя з Настею вирішили обговорити проблему креативності та творчості, зрозуміти, що воно таке та чи можна накачати креативність, як м’язи у спортзалі, разом з Оленою Мураховською — експерткою з креативного мислення та засновницею Creative Thinking School.

А про проблеми творчості за розкладом, та небезпеку хобі, яке перетворилось на роботу, Настя та Федя поговорили з Максимом Щербиною – співведучим та сценаристом "Телебачення Торонто", автором програми "ЩЄ" та вуличним фотографом.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

Прослуховування цього подкасту зробить вас креативнішою/им за Каньє Веста. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від будь-яких творчих криз. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, у вас ніколи не буде проблем з ідеями!

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Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Идеи как дети, креативность как мышцы, и выход из творческого кризиса: говорим с Максимом Щербиной и Аленой Мураховской
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