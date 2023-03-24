"Любая цель сводится к поведению": Куда приводят неправильно поставленные цели и как планировать во время войны

Це другий епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

Планувати щось масштабне на рік було не просто і в мирне життя — ще складніше це стало в умовах повномасштабної війни, коли горизонт планування стиснувся до кількох тижнів, а досягнення глобальних цілей може обірватися зі звуками повітряної тривоги.

У новому епізоді говоримо про планування та довгострокові плани на рік, про всі цілі, задачі та позитивні звички, які ми собі виписали, про те, чи має це сенс, коли війна може різко змінити твоє життя, та про те, як після багаторічних невдач все ж завершити рік якщо не з усіма, то майже усіма поставленими собі цілями.

Гостем цього подкасту стала Марія Фронощук — дослідниця поведінкової науки, консультантка з поведінкових змін та стратегії з понад 10-річним досвідом. Марія є співзасновницею Platfor.ma, української відповідальної консалтингової та медіакомпанія, яка фокусується на позитивних соціальних змінах. Минулого року вона здобула ступінь магістра поведінкових наук у London School of Economics and Political Science (LSE).

Марія розповість про те, що поведінкова наука каже про довгострокові цілі та задачі, як до них краще підходити? Також поговоримо про мотивацію та чи можна її якось підтримувати на довгій дистанції.

Нагадуємо, що цей подкаст не змінить ваше життя раз та на завжди – в ньому немає псилоцибіну. Цей подкаст не зробить вас успішними та багатими – бо автори не пройшли дводенні курси з особистого зростання.

Але, можливо, "Я не встигаю!" підтримає вас у ці непрості часи та нагадає, що ви не самотні у своїх проблемах.