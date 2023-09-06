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Я не встигаю!

Мои мысли громкие. Почему медитация – это полезная привычка и зачем нам медитировать? Объясняет биологиня Ника Бельская

Федор Попадюк, Анастасия Кориновская — Среда, 6 сентября 2023, 20:42

Це п’ятий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

У новому епізоді подкасту говоримо про медитації. Федір регулярно медитує вже понад п’яти років, розповідає про позитивний вплив медитацій на його життя, хоч і не має змоги порівняти себе з таким самим Федором, який не медитує, щоб сказати це напевно. 

Настя медитувала у 2023 році разів з пʼять, і як би добре вона не відчувала себе після медитацій, вона не може зробити їх звичкою. 

Аби розібратись, що таке медитація, чим вона корисна та на що впливає, а також, з чого почати людям, які хочуть медитувати, але не можуть, Федір та Настя поговорили з Нікою Бєльською — біологинею, консультанткою зі сну та лайфстайлу здорового довголіття, викладачкою йоги та медитації каліфорнійської школи, співавторкою книги "Коли я нарешті висплюся".

Слухайте подкаст "Я не встигаю!" на зручній платформі:
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У цьому епізоді згадуються: додатки для медитацій Insight Timer та Headspace (хоча ви можете не обмежувати себе як саме цими додатками, так і додатками взагалі).

Також згадуються корисні книжки для медитацій:

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Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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Мои мысли громкие. Почему медитация – это полезная привычка и зачем нам медитировать? Объясняет биологиня Ника Бельская
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