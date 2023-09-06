Мои мысли громкие. Почему медитация – это полезная привычка и зачем нам медитировать? Объясняет биологиня Ника Бельская
Це п’ятий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.
У новому епізоді подкасту говоримо про медитації. Федір регулярно медитує вже понад п’яти років, розповідає про позитивний вплив медитацій на його життя, хоч і не має змоги порівняти себе з таким самим Федором, який не медитує, щоб сказати це напевно.
Настя медитувала у 2023 році разів з пʼять, і як би добре вона не відчувала себе після медитацій, вона не може зробити їх звичкою.
Аби розібратись, що таке медитація, чим вона корисна та на що впливає, а також, з чого почати людям, які хочуть медитувати, але не можуть, Федір та Настя поговорили з Нікою Бєльською — біологинею, консультанткою зі сну та лайфстайлу здорового довголіття, викладачкою йоги та медитації каліфорнійської школи, співавторкою книги "Коли я нарешті висплюся".
У цьому епізоді згадуються: додатки для медитацій Insight Timer та Headspace (хоча ви можете не обмежувати себе як саме цими додатками, так і додатками взагалі).
Також згадуються корисні книжки для медитацій:
- Джон Кабат-Цинн — Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life;
- Денієл Ґоулман — The Science of Meditation: How to Change Your Brain, Mind and Body
- Йонге Мінгьюр Рінпоче — The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness
Я не встигаю!
Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.
Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.